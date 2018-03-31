الاتحاد الاوروبي يطالب بتشكيل لجنة تحقيق و رفع الحصار كلياً عن غزة

دعت وزير الخارجية التابعة للاتحاد الاوروبي، فردريكا موغريني مساء اليوم السبت لتشكيل لجنة تحقيق في قتل جيش الاحتلال لفلسطينيين على الحدود مع قطاع غزة امس الجمعة.

كما دعت موغريني لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة

وقالت موغريني: " ان استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين الفلسطينيين كان من المفترض الا يحدث، لذلك يجب فتح تحقيق مستقل وشفاف، و في الوقت الذي يوجد لإسرائيل الحق للدفاع عن حدودها فكان يجب ايضا عليها عدم استخدام القوة بشكل مفرط".

و لفتت الى أن حق حرية التعبير حو حق أساسي، ويجب احترامه وعلى جميع الاطراف ضبط النفس والامتناع عن التصعيد.

و أشارت الى أن الاتحاد الاوروبي يدعو لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وفتح المعابر بشكل كامل مع الاخذ بالاعتبار مخاوف "اسرائيل الامنية".