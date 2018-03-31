ليبرمان: مخطئ من اعتقد بأننا سنوزع الورود على سكان غزة

قال وزير حرب الاحتلال، افيغدور ليبرمان في رده الأولي على مسيرة العودة على حدود قطاع غزة: "ان المواجهات التي وقعت امس الجمعة بين الفلسطينيين وجنودنا قتل فيها 16 متظاهر ومن بينهم اشخاص ينتمون لحماس".

و نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن ليبرمان زعمه "أن جنوده صدوا نشطاء الجناح العسكري لحماس، بكل حزم".

و ضاف: " اقدم كل الدعم لجنودنا على حدود قطاع غزة، فبفضلهم احتفلنا بعيد البيسح ولكنني لا افهم أولئك المنافقين الذين يطالبون بتشكيل لجنة تحقيق بما حدث على الحدود مع القطاع".

و وفقاً لتصريحات ليبرمان، فإن الذين طالبوا بلجنة التحقيق مرتبكين، فهم اعتقدوا بان حماس نظمت امس الجمعة مهرجان، وكان يجب على "اسرائيل" ان توزع الورود على المتظاهرين عند حدود القطاع.