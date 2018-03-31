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ليبرمان: مخطئ من اعتقد بأننا سنوزع الورود على سكان غزة

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 19:24 - 31 مارس 2018
ليبرمان ليبرمان
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قال وزير حرب الاحتلال، افيغدور ليبرمان  في رده الأولي على مسيرة العودة على حدود قطاع غزة: "ان المواجهات التي وقعت امس الجمعة بين الفلسطينيين وجنودنا  قتل فيها 16 متظاهر  ومن بينهم اشخاص ينتمون لحماس".

و نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن ليبرمان زعمه "أن جنوده صدوا نشطاء الجناح العسكري لحماس، بكل حزم".

و ضاف: " اقدم كل الدعم لجنودنا على حدود قطاع غزة،  فبفضلهم احتفلنا بعيد البيسح  ولكنني لا افهم أولئك  المنافقين الذين يطالبون بتشكيل لجنة تحقيق بما حدث على الحدود مع القطاع".

و وفقاً لتصريحات ليبرمان، فإن الذين طالبوا بلجنة التحقيق مرتبكين، فهم اعتقدوا بان حماس نظمت  امس الجمعة مهرجان، وكان يجب على "اسرائيل" ان توزع الورود على المتظاهرين عند حدود القطاع.

 

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