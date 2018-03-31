هأرتس: يد غزة العليا خرجت ..وعلى "اسرائيل" مواجهة كابوس مسيرة العودة

قالت صحيفة هأرتس العبرية بأن مسيرة العودة التي انطلقت امس الجمعة من قطاع غزة نحو الحدود الشرقية احتلت الاخبار المهمة في جميع وسائل الاعلام الدولية.

و وفقاً للصحيفة، فالمتحدثين باسم حكومة الاحتلال والذين اجروا مقابلات مع القنوات التلفزيونية الدولية، حاولوا اظهار المسيرة على حدود قطاع غزة بأنها محاولة للتخريب، ولكن محررو الرأي العام في الدول الغربية فضلوا مشاهدة فيديو لفتى فلسطيني اطلق الجنود الاسرائيليين النار نحوه، كما تبنوا وجهة النظر لسكان قطاع غزة وليس وجهة نظر الناطقين باسم حكومة الاحتلال.

و أشارت الصحفة الى أنه في الحرب الاعلامية بين غزة و "اسرائيل" خرجت يد غزة العليا وان استمرت حماس والفصائل الاخرى التي نظمت المسيرة بالإبقاء على زخم المسيرة سلمية فهذا سيعتبر اكبر كابوس ستواجهه "اسرائيل".