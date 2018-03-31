اليابان: كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجربة نووية جديدة

حذرت اليابان من استعداد كوريا الشمالية لإجراء تجربة نووية جديدة؛ على الرغم من إعلانها استعدادها لمساعي التخلي عن سلاحها النووي، وهو ما تعقد وفقًا له قمة تجمع زعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب مايو المقبل.

وقال وزير الخارجية الياباني، تارو كونو فى تصريحات له اليوم، إن كوريا الشمالية تفعل كل ما هو ممكن للتحضير للاختبار النووي التالي، مشيرا إلى قيامها بإجراء اختبار الصاروخ من نفق تحت الأرض حيث تم إجراء الاختبار السابق.

في وقت سابق، صرح وزير الخارجية الياباني، بأن كوريا الشمالية "لا تكشف عن نواياها للعالم الخارجي من حيث نزع السلاح النووي".

يأتي ذلك بعد يومين فقط من إعلان أن كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية تعقدان قمتهما الأولى في أكثر من عقد من الزمان.