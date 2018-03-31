ام الفحم ووادي عارة يحيون يوم الارض بمشاركة المئات

شارك المئات من مدينة ام الفحم ووادي عارة في مسيرة مهيبة نحو قرية الروحة إحياء لذكرى يوم الأرض الـ42. وتأتي هذه المسيرة بمبادرة ودعوة لجنة المتابعة العليا واللجان الشعبية بوادي عارة.

هذا، وتوافدت الجماهير الى وسط بلدة معاوية، حيث انطلقت المسيرة من هناك، متوجهة لأراضي الروحة المهددة بالمصادرة من أجل تنفيذ مخطط الكهرباء الذي اعلنت عنه السلطات الإسرائيلية على أراضيها.

وقد انطلق المهرجان الخطابي على أراضي الروحة، المهندس زكي اغبارية افتتح المهرجان بكلمة خاصة حيّا من خلالها جميع الحضور واللجان الشعبية بوادي عارة ولجنة الدفاع عن أراضي الروحة على هذه المبادرة مؤكدا على أهمية الحفاظ على أراضي الروحة.

وفي كلمة لرئيس بلدية أم الفحم الشيخ خالد حمدان: "بدأ بالترحيب بكل الحضور على أراضي الروحة، وحيا بشكل خاص لجنة المتابعة رئيسا وأعضاء لاختيار الروحة أن تكون موقع اللقاء كتعبير للدفاع عن الأرض" وتابع قائلًا: "ووجه تحية خاصة إلى فضيلة الشيخ رائد صلاح الذي غيّب عن مثل هذه الفعالية قسرًا وظلما في غياهب السجون، وإلى جميع المسجونين القابعين في السجون الاسرائيلية".