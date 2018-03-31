مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال غرب رام الله

اندلعت مواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم السبت، في بلدة النبي صالح غرب مدينة رام الله بالضفة المحتلة.

وأفاد مراسلنا أن العشرات من المواطنين انطلقوا في مسيرة سلمية في بلدة النبي صالح منددين باستهداف جنود الاحتلال "الإسرائيلي" المسيرة السلمية مسيرة العودة الكبرى يوم أمس الجمعة في قطاع غزة والتي أدت لاستشهاد 15 مواطناً وإصابة أكثر من 1400 أخرين.

وأشار مراسلنا إلى أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المسيرة السلمية في النبي صالح ولم يبلغ حتى اللحظة عن إصابات في صفوف المواطنين.