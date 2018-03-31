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مستوطنون يطالبون برفع الحصار الإسرائيلي عن غزة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:23 - 31 مارس 2018
مستوطنون يطالبون برفع الحصار الإسرائيلي عن غزة مستوطنون يطالبون برفع الحصار الإسرائيلي عن غزة
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تظاهر عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم السبت، مطالبين برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.

وأفادت المصادر العبرية، بأن العشرات احتشدوا بالقرب من معبر بيت حانون "إيرز" احتجاجاً عما حدث أمس في قطاع غزة، وللمطالبة برفع الحصار الاسرائيلي عن القطاع.

مظاهرات ايرز1
مظاهرات ايرز2
 

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