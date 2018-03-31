مستوطنون يطالبون برفع الحصار الإسرائيلي عن غزة

تظاهر عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم السبت، مطالبين برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.

وأفادت المصادر العبرية، بأن العشرات احتشدوا بالقرب من معبر بيت حانون "إيرز" احتجاجاً عما حدث أمس في قطاع غزة، وللمطالبة برفع الحصار الاسرائيلي عن القطاع.





