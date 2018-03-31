هنية: مسيرة العودة قلبت الموازين وسجلت يوماً مجيداً من أيام فلسطين

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أن مسيرة العودة الكبرى التي انطلقت أمس الجمعة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة قلبت الموازين وقلبت قواعد السياسية وفتحت الباب واسعاً أمام العودة إلى كل الأراضي الفلسطينية.

وقال هنية اليوم السبت خلال زيارته لبيت عزاء الشهيد محمد أبو عمرو شرق مدينة غزة: "إن مسيرة العودة الكبرى سجلت يوماً مجيداً من أيام المقاومة والإسلام وفلسطين ومن أيام الشعب الفلسطيني العظيم".

وأضاف في رسالته لذوي الشهداء جميعاً: "أنتم قدمتم أبنائكم على طريق العودة والتحرير ومن أجل القدس والأقصى، وأنتم العظماء في زمن الهزائم وأنتم السادة في زمن العبيد وأنتم الكرام في زمن الأذلاء".

وأشار إلى أن الشهيد محمد نعيم أبو عمرو الذي كان يخط على شاطئ بحر غزة الكلمات الخالدات كان أخرها "إنا عائدون" عبر بدمه الطاهر وبروحه الوثابة إلى الجنة، ليعبر من بعده الأجيال إلى القدس وكل فلسطين.

وشدد على أن الشهداء رسموا حدود المستقبل ورسموا أمل النصر والتحرير والعودة باذاً الله تعالى.