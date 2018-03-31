مجلس كنائس رام الله يقتصر احتفالاته حداداً على شهداء غزة



قرر مجلس كنائس مدينة رام الله اليوم السبت، اقتصار الاحتفالات بأحد (الشعانين) على الشعائر الدينية داخل الكنائس في المدينة حداداً على أرواح شهداء قطاع غزة الذين ارتقوا أمس الجمعة أثناء مسيرة العودة الكبرى برصاص الاحتلال.

وجاء القرار في اجتماع عقد في دار بلدية رام الله بمشاركة عدد من مؤسسات وفعاليات المدينة.

وطالب المجتمعون أبناء المدينة إلى المشاركة في مسيرة الشموع التي ستنطلق يوم غد الاحد من امام كنيسة تجلي الرب للروم الأرثوذكس في رام الله البلدة القديمة، الساعة السابعة مساء، تنديدا بجرائم الاحتلال بحق شعبنا الاعزل، ومطالبة المجتمع الدولي التحرك لحماية ابناء شعبنا امام هذه الهجمة الشرسة التي تستهدف الوجود الفلسطيني على ارض فلسطين.

يذكر أن، جنود الاحتلال "الإسرائيلي"، أطلقوا النار تجاه المتظاهرين، مما أسفر عن ارتقاء 15 شهيد وما يزيد عن 1416 مصاب بجراح مختلفة.