"محمود" ترك خطيبته ولبى نداء الوطن.. فماذا رأى قبل استشهاده؟

"ارتدى أجمل ما عنده من ملابس، وعطر جسده برائحة الورد، وترك ابتسامته على وجوه الأطفال، ورسم علامات القلق والخوف على وجه خطيبته قبل أن يغادر بلا عودة، وذلك بعد أن لبى الشهيد محمود رحمي نداء الوطن والدين بالمشاركة في مسيرة العودة الكبرى شرق مدينة غزة.

فالشهيد رحمي البالغ من العمر 33 عاماً ترك خلفه الدنيا ومتاعها واتجه صوب الحدود الشرقية لمدينة غزة، حاملاً بين يديه علم فلسطين ورافعاً علامة النصر أمام جنود الاحتلال الذين أصابوه برصاص قناص أدى لاستشهاده على الفور دون أن يُشكل عليهم أي خطر أو مساس بأمنهم المزعوم.

واستشهد أمس الجمعة في اليوم الأول من مسيرة العودة الكبرى السلمية في قطاع غزة 15 مواطناً وأصيب أكثر من 1400 جريح برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" دون أن يشكل أحدهم أي خطر على جنود الاحتلال.

إسماعيل رحمي شقيق الشهيد محمود قال لمراسلنا: "خرج محمود من المنزل يوم الجمعة مبكراً لتلبية الواجب الوطني والديني بالمشاركة في مسيرة العودة الكبرى وترك خلفه كل محبيه حتى خطيبته التي كان يحلم بها لبناء عائلته الصغيرة".

وأوضح رحمي، أن شقيقه كان مستعداً للزواج بعد عيد الفطر السعيد، إلا أن جنود الاحتلال "الإسرائيلي" منعته من تحقيق حلم حياته ببناء عائلته الصغيرة.

ويُشير شقيقه إلى أن محمود رأى رؤية في المنام قبل يوم من استشهاده قال فيها: "رأيت نفسي محمولاً على الأكتاف في زفة عريس وأحمل في يدي مسبحة بيضاء"، حينها تيقن إسماعيل أن محمود سيحقق أمنيته خلال المسيرة السلمية التي كان ينتظرها على أحر من الجمر.

وأكد أن شقيقه كان يلقي الحجارة فقط على جنود الاحتلال المدججين بكافة أنواع السلاح، التزاماً بسلمية المسيرة الشعبية التي أقرتها كافة الفصائل الفلسطينية.

ولفت إلى أن شقيقه كان مثالاً للأخلاق الحميدة التي تربى عليها لتكون شهادته وفراقه صعب على جميع من يعرفه، رغم انه تمنى الشهادة وعمل على تحقيقها في كثير من المسيرات السلمية على حدود مدينة غزة.

وبين أن الشهيد محمود كان كثير المرح والفرح والسعادة ويرسم البسمة على وجوه الأطفال كل يوم حيث يشتري لهم الحاجيات والألعاب، كما أنه يقدم المساعدة للناس ولم يترك أحد ممين يعرفهم في كرب إلا وساعده.









