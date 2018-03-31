نابلس تؤدي صلاة الغائب على شهداء غزة

نظمت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسات نابلس المختلفة، اليوم السبت، جنازة رمزية تكريما لشهداء مجزرة غزة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الاهالي الذين خرجوا بشكل سلمي لاحياء ذكرى يوم الارض، وراح ضحيتها 16 شهيدا ونحو 1500 جريح.

وانطلقت المسيرة من أمام مسجد الحاج نمر النابلسي، مرورا بشارع فيصل، وصولا الى ميدان الشهداء، حيث حمل المشاركون فوق الاكتاف نعوشا رمزية لفت بالاعلام الفلسطينية لف بالعلم الفلسطيني، كما حملوا الرايات السوداء حدادا على ارواح الشهداء رددوا الهتافات التي تدين المجزرة وتطالب المجتمع الدولي بالخروج عن صمته وتوفيرالحماية الدولية للشعب الفلسطيني الاعزل.

وسجيت النعوش الرمزية في ميدان الشهداء حيث اقيمت عليهم صلاة الجنازة، ودعا مفتي نابلس الشيخ أحمد شوباش الذي أم المصلين، شعبنا الفلسطيني الى الصبر والثبات مؤكدا ان الله قد وعدنا بالنصر باعتبارنا اصحاب حق.

والقى أمينسر حركة "فتح" في المحافظة، جهاد رمضان، كلمة باسم الفصائل والمؤسسات والفعاليات المختلفة دان فيها الجريمة النكراء، ودعا المجتمع الدولي للخروج عن صمته حيال المجاز التي ينفذها الاحتلال الاسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني.

وأكد ان اهلنا في عزة والضفة هم شعب واحد، داعيا الى الوحدة الوطنية ورص الصفوف، مضيفا ان شعبنا سوف يواصل نضاله حتى تحقيق حلم العودة والتعويض واقامة الدولة وعاصمتها القدس.

وقال رمضان بان فصائل منظمة التحرير ومؤسسات نابلس ترسل اليوم رسالة عهد ووفاء للشهداء، وتؤكد ان الدم الفلسطيني سيظل واحدا وسيزهر عزة وكرامة.

هذا وكان الاضراب الشامل قد عم مدينة نابلس استجابة لدعوة من لجنة التنسيق الفصائلي احتجاجا على المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في غزة، حيث اغلقت المؤسسات العامة والخاصة والمحلات التجارية ابوابها بشكل كامل.





