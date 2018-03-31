جماهير غفيرة تشيع جثامين شهداء مسيرة العودة بغزة

بدأت جماهير قطاع غزة، ظهر اليوم السبت، بتشييع شهداء يوم الأرض إلى مثواهم الأخير، في مواكب جنائزية شاركت فيها كل التنظيمات العسكرية، الذين ارتقوا أثناء مشاركتهم في مسيرات العودة الكبرى التي دعت لها القوى الوطنية والإسلامية على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

ففي مدينة بيت حانون شمال القطاع شيعت الجماهير الفلسطينية الشهيد حمدان إسماعيل أبو عمشة حيث أدى عليه صلاة الجنازة بعد أن ألقت عليه عائلته نظرة الوداع الأخيرة قبل أن يوارى الثرى في مقبرة المدينة.

وفي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، شيعت جماهير غفيرة الشهيد إبراهيم صلاح أبو شعر حيث أدي عليه صلاة الجنازة في مسجد الفاروق غربي المحافظة.

ومن المقرر أن يتم تشييع باقي الشهداء تباعاً كل وفق منطقته حيث يشيع الشهيد ناجي أبو حجير في البريج من الجامع الكبير كما سيتم تشييع الشهيد عبد القادر الحواجري من مسجد شهداء النصيرات، والشهيد جهاد النجار من بني سهيلا.

يذكر أن، جنود الاحتلال الإسرائيلي، أطلقوا النار تجاه المتظاهرين، مما أسفر عن ارتقاء 15 شهيد وما يزيد عن 1416 مصاب بجراح مختلفة.