10 إصابات بالرصاص الحي شرق قطاع غزة

أصيب 10 مواطنين، اليوم السبت، برصاص الاحتلال "الإسرائيلي"، والعشرات بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات وقعت قرب الشريط الحدودي الفاصل شرق قطاع غزة.

وأفاد الناطق باسم الصحة أشرف القدرة، أن 10 إصابات وصلت المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، مبيناً أن الإصابات متوسطة.

وأوضح أن الإصابات كانت بالأعيرة النارية (5 شرق جباليا و2 شرق غزة و2 شرق البريج وواحدة شرق رفح).

وأكد القدرة، أنه الاطقم الطبية قامت بعلاج عشرات الاصابات ميدانياً شرق قطاع غزة.

فيما توجه المئات من المواطنين لليوم الثاني على التوالي إلى الخيام، التي أقيمت على مقربة من الشريط الحدودي شمال وشرق وجنوب قطاع غزة، إحياء للذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض، واستهدفتهم قوات الاحتلال بالرصاص الحي.

وكان أهالي القطاع شيعوا أمس الجمعة واليوم السبت خمسة عشر شهيدا ممن قضوا برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي، في قطاع غزة، فيما عمّ الحداد الوطني والإضراب الشامل، وأغلقت كافة المحال التجارية والأسواق والمؤسسات أبوابها، بما فيها الجامعات والمدارس حدادا على أرواح الشهداء.