عشيرة أبو عمرة" تنظم حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم

نظمت رابطة أبناء عشيرة أبو عمرة، اليوم السبت، حملة للتبرع بالدم ضمن فعاليات مختلفة في ذكرى احياء يوم الارض، وذلك في جمعية حكر الجامع بدير البلح وسط القطاع، بمشاركة وحضور جمع غفير من الوجهاء ومخاتير.

حيث افتتحت الفعالية بتلاوة طيبة من القرآن الكريم والسلام الوطني.

وفي كلمة لعشيرة أبو عمرة ألقاها الاستاذ السيد أبو عمرة قال: "نلتقي اليوم لإحياء ذكرى يوم الأرض هذا اليوم الذي يحييه شعبنا كل عام للتأكيد على تمسكنا بالأرض التي هي محور الصراع مع المحتل الذي يحتل الأرض ويصادرها، ويقتل البشر ويدمر الحجر.

كما ألقى الشاعر منتصر أبو عمرة والشاعر عيد أبو عمرة بعض القصائد الوطنية؛ مع عازف الربابة الفنان ايمن أبو عمرة؛ كما ألقت كل من الطالبة أسماء ناجي أبو عمرة بلسم محمد أبو عمرة بعض الأناشيد الوطنية.

بدوره أكد الدكتور صالح أبو عمرة رئيس رابطة عشيرة أبو عمرة إن حملة التبرع بالدم خطوة ضمن اطار برنامج الرابطة للمسؤولية الاجتماعية وضمن التزام الرابطة بدعم المبادرات التطوعية الهادفة التي تصب في مصلحة المجتمع مثل المساهمة في إنقاذ حياة من هُم بحاجة لفئات مختلفة من فصائل الدم المتنوعة؛ وخاصة بعد نداء الاستغاثة التي وجهته مستشفيات قطاع غزة؛ حيث تم التبرع 100 وحدة دم بالتعاون مع بنك الدم؛ مع أن عدد المسجلين الفعلين للتبرع 170 شخص؛ لكن بنك الدم اكتفى بتلك الكمية؛ وذلك لسرعة تجهيز الوحدات وفحصها لسد عجز المستشفيات.

واختتم رئيس الرابطة حديثه متوجهاً بالشكر والثناء على كل من ساهم في إنجاح هذه الفعالية؛ ومشيدا بالإقبال الكبير من قبل الجميع للتبرع بالدم والذي ساهم في إنجاح هذه الحملة.