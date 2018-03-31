نقل الأسير المضرب مصعب هندي إلى عزل سجن عسقلان

أكدت مـؤســسـة مهـجـة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى اليوم السبت؛ أن إدارة مصلحة السجون الصهيونية قد نقلت الأسير المضرب عن الطعام مصعب توفيق محمد هندي (28 عاماً)؛ من عزل سجن النقب الصحرواي إلى عزل سجن عسقلان.

واعتبرت المؤسسة أن هذه الخطوة تأتي في إطار محاولات إدارة مصلحة السجون الصهيونية للضغط على الأسير هندي لإنهاء إضرابه المفتوح عن الطعام، حيث قامت سابقا بعزله في زنازين سجن النقب فور إعلانه للإضراب بتاريخ 14/03/2018م، رفضا لسياسة الاعتقال الإداري واستمرار احتجازه في سجون الاحتلال دون تهمة وبشكل غير مشروع.

وأضافت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت الأسير هندي بتاريخ 15/03/2017م بعد أن اقتحمت منزله وقامت بترويع الأطفال والنساء وفتشت المنزل ومن ثم قيدته واعتقلته. وحولته سلطات الاحتلال الصهيوني للاعتقال الإداري التعسفي لمدة ستة أشهر بدون أن توجه له أية اتهام، وتم تمديد اعتقاله الإداري الحالي لثلاث مرات ليعلن إضرابه المفتوح عن الطعام.

جدير بالذكر أن الأسير مصعب هندي من مواليد 14/01/1990م، وهو متزوج وأب لطفلين، وهو من بلدة تل قضاء مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال الصهيوني على خلفية عضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي وكان آخرها اعتقال إداري بتاريخ 22/10/2015 وتحرر بتاريخ 20/06/2016م.