عزل الأسير ياسر أبو حمد في سجن نفحة

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم السبت، أن إدارة سجن نفحة قد قامت بنقل الأسير المجاهد ياسر محمد علي أبو حمد "أبو دقة" (31 عاماً) من الأقسام إلى زنازين العزل الانفرادي بسجن نفحة على خلفية أدائه لخطبة الجمعة حيث اتهمته بأن الخطبة كانت تحريضية ومساندة لمسيرة العودة الكبرى في ذكرى يوم الأرض.

وأضافت المؤسسة أن إدارة مصلحة السجون أعلنت حالة الاستنفار في كافة السجون خوفا من التصعيد مع ذكرى يوم الأرض واستمرار الفعاليات الشعبية في مسيرة العودة الكبرى.

جدير بالذكر أن الأسير ياسر أبو حمد ولد بتاريخ 15/02/1987م؛ وهو أعزب من بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة؛ واعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 16/08/2006م؛ وصدر بحقه حكماً بالسجن (27) عاماً؛ بتهمة الانتماء لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي؛ والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني.