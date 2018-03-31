"ايزنكوت": الوضع قابل للاشتعال في غزة خلال الشهور المقبلة

قال قائد هيئة الاركان العسكرية الجنرال "غادي ايزنكوت" بأن احتمال التصعيد مع قطاع غزة هو احتمال كبير جداً اكثر من الأشهر الماضية.

واضاف ايزنكوت خلال مقابلة مع "اسرائيل اليوم" بمناسبة الأعياد اليهودية " ان اعتقاد الفلسطينيون بأنهم نظموا مسيرة ستجتاز السياج الفاصل مع "إسرائيل" فهم مخطئون فسوف نستخدم يد من حديد لمنع حدوث ذلك.

وحمل "ايزنكوت" المسؤولية للقيادي في حماس اسماعيل هنية ومن ارسل الجماهير للحدود ، فجيشنا انتشر بشكل موسع وقمنا بوضع عوائق امام الجماهير الفلسطينية فالوضع قابل للاشتعال خلال الاشهر المقبلة.