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إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:58 - 31 مارس 2018
إغلاق مداخل بلدة بيتا بعد مواجهات بسبب بؤرة استيطانية جديدة إغلاق مداخل بلدة بيتا بعد مواجهات بسبب بؤرة استيطانية جديدة
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أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت، اليوم السبت، مع قوات الاحتلال الاسرائيلي في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل.

وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع اتجاه المواطنين، ما تسبب بإصابة العشرات منهم بحالات اختناق، وعولجوا ميدانيا.

وأوضح أن قوات الاحتلال تمركزت قرب مدخل شارع الشهداء، واعتلت أسطح عدد من منازل المواطنين في محيط باب الزاوية.

وكان الإضراب الشامل قد عم محافظة الخليل، حدادا على أرواح شهداء قطاع غزة الذين ارتقوا أمس الجمعة، بنيران الاحتلال الاسرائيلي خلال مسيرات يوم الأرض.

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