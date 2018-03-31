إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل

أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت، اليوم السبت، مع قوات الاحتلال الاسرائيلي في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل.

وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع اتجاه المواطنين، ما تسبب بإصابة العشرات منهم بحالات اختناق، وعولجوا ميدانيا.

وأوضح أن قوات الاحتلال تمركزت قرب مدخل شارع الشهداء، واعتلت أسطح عدد من منازل المواطنين في محيط باب الزاوية.

وكان الإضراب الشامل قد عم محافظة الخليل، حدادا على أرواح شهداء قطاع غزة الذين ارتقوا أمس الجمعة، بنيران الاحتلال الاسرائيلي خلال مسيرات يوم الأرض.