"بتسيلم":جنود الاحتلال خالفوا القانون وأطلقوا النار على متظاهرين عزل

اعتبر مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، (بتسيلم)، أنّ "إطلاق النّار على متظاهرين عزّل مخالف للقانون، والأمر بتنفيذه يتعارض بوضوح مع القانون.

وأوضح المركز في بيان صحفي، أنه منذ ابتدأ صباح الجمعة، يطلق جنود النيران على متظاهرين فلسطينيين في الجانب الآخر من الجدار الحدوديّ المحيط بغزّة"، ما أدى إلى استشهاد فلسطينياً وجرحت ما لا يقلّ عن ألف".

وتابعت المنظمة، أن "إطلاق النار على متظاهرين عزّل مخالف للقانون، والأمر بتنفيذه يتعارض بوضوح مع القانون".

وحذر المركز، منذ أمس من التعامل مع موقع المظاهرة على أنّه ساحة حرب، ومن استهداف المتظاهرين بالنيران الحيّة، موضحا أنّ كلا الأمرين محظور قانونًا.

وأكد البيان، أن "إصدار إسرائيل التعليمات والأوامر داخل قطاع غزّة هو تبجّح باطل ولا أساس له. من غير الواضح أبدًا من أين تستمدّ "إسرائيل" صلاحيّة أن تقرر لسكّان القطاع أين يمكنهم التواجد أو التظاهر سواء في المظاهرات التي يُفترض أن تخرج غدًا أو في حياتهم الاعتيادية في القطاع وحتى صلاحيّة التهديد بإطلاق النيران الحيّة على المتظاهرين الفلسطينيين عندما يتصرفون خلافًا للتعليمات الإسرائيلية".