البرلمان العربي يُدين جريمة قتل المتظاهرين العزل في غزة

أدان رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي بشدة، ما قامت به القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) من قمع وحشي تجاه المظاهرات التي انطلقت في قطاع غزة لإحياء الذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض.

وأكد السلمي في بيان له اليوم السبت، أن "هذه الجريمة الوحشية تُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني"، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ازاء حماية الشعب الفلسطيني.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إدانة هذه الجريمة النكراء، والتدخل الفوري لإنهاء هذه الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة، وإيقاف هذه الجرائم العدوانية بحق الشعب الفلسطيني.

وشدد، على أن القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) لا تزال مستمرة في سياسة الغطرسة وتحدي المجتمع الدولي، من خلال ممارسات الترهيب والتهجير والقتل والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، ضاربةً بعرض الحائط كل قرارات الشرعية الدولية، حيث تنتهك بشكل صارخ ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات والمبادئ الدولية وتمارس جرائمها على مرأى ومسمع المجتمع الدولي.

وجدد السلمي تضامن البرلمان العربي الكامل مع الشعب الفلسطيني، في سبيل نضاله المشروع من أجل نيل حريته واستقلاله وتقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، واتخاذ الخطوات العملية التي تضع الأمم المتحدة بكافة مؤسساتها، لا سيما مجلس الأمن الدولي، أمام مسؤولياته الحقيقية، للتصدي لهذه الجرائم الوحشية التي ترتكب يومياً بحق الشعب الفلسطيني.