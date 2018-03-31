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شعبنا يمتلك مخزون نضالي

أبو طريفة:الدماء التي سالت دليل على افلاس الاحتلال

  • فلسطين اليوم - غزة-متابعة
  • 11:30 - 31 مارس 2018
طلال ابو ظريفة طلال ابو ظريفة
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قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة, اليوم السبت, أن الدماء التي سالت بالأمس في مسيرة العودة دليل على إفلاس الاحتلال في مواجهة الهبة الجماهيرية الكبرى.

وقال أبو ظريفة: إن الشعب هو مصدر التغيير، ونحن نفتخر أن لدينا شعب له مخزون نضالي بحاجة إلى مقومات صمود لتعزيز تحركاته النضالية .

وتابع : نحن على موعد مع المسيرة الكبرى يوم 15 أيار بالتزامن مع يوم النكبة ـ لإيصال رسالة للعالم بأحقيتنا في الأرض التي سلبها منا الاحتلال الصهيوني .

وطالب أبو ظريفة القيادة الفلسطينية للتحرك لإعادة اللحمة ورفع كافة الإجراءات العقابية عن شعبنا في قطاع غزة،  للتصدي للمؤامرات الصهيونية والأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية .

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