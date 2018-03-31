الغول: مسيرة العودة خطوة لإفشال مخططات ترامب التصفوية

أكد كايد الغول عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن الشعب الفلسطيني انتفض بالأمس ليوصل مجموعة من الرسائل للعالم أبرزهاأان شعبنا متمسك بأرضه وسيستمر بأشكال متعددة من الفعاليات حتى ذكرى يوم النكبة .

وقال الغول: إن مسيرة العودة بالأمس تدعونا للتفكير ملياً بكافة الخيارات لإفشال كافة مخططات ترامب لتصفية القضية ، معبتراً أن الوحدة واللحمة هي الطريق الوحيد لتحقيق الإنجازات والأهداف.

وشدد على أن الدماء التي سالت بالأمس أمانة في أعناق الفلسطينيين،ولا بد أن نناضل لإنهاء طيف الانقسام المقيت وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، مطالباً بضرورة إعادة الاعتبار والتقدير للمواطن والعمل على توفير مقومات الصمود .

يُشار إلى أن مسيرة العودة التي انطلقت من جميع أرجاء القطاع فجأت العالم في كم الاعداد التي خرجت لإيصال رسالة الأحقية بحق شعبنا في العودة إلى أرضه المسلوبة، إلا أن الاحتلال ارتكب مجزرة راح ضحيتها ب15 شهيداً وأكثر من ألف جريح وسط صمت عالمي وعجز اممي.