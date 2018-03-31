لليوم الثاني: آلاف الفلسطينيين يزحفون للمشاركة في فعاليات مسيرة العودة

يواصل الفلسطينيون لليوم الثاني على التوالي الاحتشاد بالقرب من السياج الفاصل بين قطاع غزة وفلسطين المحتلة، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمسيرة العودة الكبرى التي تستمر فعالياتها حتى 15/مايو، ويطالب الفلسطينيون بالعودة إلى أراضيهم المحتلة وفق القرار الأممي 194، وكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا أن المواطنين الغزيين توجهوا منذ ساعات الصباح إلى المناطق الحدودية سيراً على الأقدام للمشاركة في فعاليات مسيرة العودة الكبرى.

وكانت جماهير حاشدة من قطاع غزة، خرجت في مسيرة العودة الكبرى على الحدود الشرقية لقطاع غزة، فيما أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة على الحدود على المسيرة السلمية التي خرجت بالأمس، الامر الذي أدى لاستشهاد 15 شهيداً فيما أصيب 1800 جريحاً.

وأعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة في قطاع غزة أن أمس الجمعة 30 آذار/مارس هو البداية مؤكدة على مواصلة الاعتصام والتظاهر على الخط العازل وصولا إلى يوم "الزحف العظيم".

ودعت الهيئة في بيان تلاه رئيس الهيئة الوطنية العليا لمسيرة الهودة الكبرى خالد البطش في مؤتمر صحفي مع نهاية فعاليات اليوم الأول للمسيرة الفعاليات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة ومناطق الداخل الفلسطيني والشتات إلى التحرك بقوة لمؤازرة المعتصمين بغزة.

وقال البطش إن تحرك اليوم يؤكد أن تحركنا الشعبي الهادر اليوم "قبر صفقة القرن المشبوهة التي يقودها ترامب ودفنها إلى الأبد".

وأشار إلى أن التحرك الذي بدأ اليوم يؤكد عزم شعبنا على مواجهة كل مشاريع التصفية التي تخطط لها الإدارة الأمريكية.

وشدد على أن هذا العدد من الشهداء والجرحى يؤكد على رفض مشاريع الوطن البديل وأهمية كسر الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة والعيش بكرامة مهما كانت

أوضح على أن يوم غد السبت سيكون يوما لتشييع جثامين الشهداء الذين "ارتقوا برصاص الاحتلال اليوم الجمعة" إضافة إلى مؤازرة المصابين.

وعم الإضراب الشامل اليوم السبت، في الضفة الغربية وقطاع غزة، حداداً على أرواح الشهداء الذين قضوا أمس، خلال مواجهات مع الاحتلال على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وشمل الإضراب كافة المؤسسات الحكومية والأهلية، وأغلقت أغلب المحال التجارية أبوابها.

وأعلنت حكومة الوفاق الوطني مساء الجمعة تعطيل كافة المدارس والجامعات، وكافة المؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة، التي تعمل يوم السبت، بعد قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي أعلن فيه عن الحداد الوطني العام، على أرواح الشهداء الذين قضوا الجمعة خلال إحياء ذكرى يوم الأرض ومسيرات العودة. وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية الإضراب الشامل في مناطق السلطة الفلسطينية اليوم السبت.