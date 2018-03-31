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مجلس الأمن يفشل في ادانة "إسرائيل"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:53 - 31 مارس 2018
اصابة صحفي خلال تغطيته لمسيرات العودة الكبرى اصابة صحفي خلال تغطيته لمسيرات العودة الكبرى
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فشل أعضاء مجلس الأمن الدولي في الاتفاق على بيان مشترك، مساء الجمعة، بعد جلسة طارئة مغلقة لبحث الوضع المتدهور على الحدود بين قطاع غزة و"إسرائيل"، إثر استشهاد 16 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال تظاهرات بمناسبة "يوم الأرض"، حسب "فرانس برس".

وخلال الجلسة حذر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية تايي- بروك زيريهون من "إمكانية تدهور الوضع في الأيام المقبلة".

والتأم مجلس الأمن بدعوة من الكويت لمناقشة آخر التطورات في غزة، حيث اندلعت مواجهات مع خروج مئات الآلاف من سكان القطاع في مسيرة قرب الحدود الإسرائيلية، أسفرت عن استشهاد 16 فلسطينيا وإصابة مئات آخرين.

وقال المندوب الفرنسي في الأمم المتحدة إن "خطر تصعيد التوتر حقيقي. هناك إمكانية لاندلاع نزاع جديد في قطاع غزة".

وبمناسبة إحيائهم "يوم الأرض"، تدفّق آلاف الفلسطينيين، من الأطفال والنساء، الجمعة قرب السياج الفاصل بين غزة وفلسطين المحتلة في مسيرة "مسيرة العودة الكبرى".

ومن المقرر أن تستمر المسيرة 6 أسابيع وذلك للمطالبة بتفعيل "حق العودة" للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي طردوا منها، وللمطالبة أيضا برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة أن 16 فلسطينيا استشهدوا وأصيب أكثر من 1600 آخرين، في المواجهات مع الجيش الاسرائيلي.

وتزامنت "مسيرة العودة الكبرى" مع إحياء "يوم الأرض" الذي يخلد كل 30 مارس مقتل 6 فلسطينيين، دفاعا عن أراضيهم المصادرة من سلطات إسرائيل سنة 1976.

 

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