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غوتيريش يدعو لـ"تحقيق مستقل بعمليات القتل" في غزة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:46 - 31 مارس 2018
مسيرة العودة شرق غزة ‫ مسيرة العودة شرق غزة ‫
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قال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان، إن "غوتيريش دعا إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في عمليات القتل والإصابات التي وقعت بغزة يوم الجمعة". بحسب ما أوردت رويترز.

وأضاف المتحدث فرحان حق "دعا أيضًا الأطراف المعنية إلى الامتناع عن أي عمل قد يؤدي إلى سقوط مزيد من الضحايا ولاسيما أي إجراءات قد تلحق الأذى بالمدنيين". على حد تعبيره.

وحذر مسؤول كبير بالأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة من أن الوضع في غزة "قد يتدهور خلال الأيام المقبلة"، حاثًا على "عدم استهداف المدنيين ولاسيما الأطفال".

وقتلت "إسرائيل" 16 فلسطينيًا وجرحت أكثر من ألف فلسطيني جراء قمعها لمسيرة العودة الكبرى السلمية في "يوم الأرض" الخالد.

 

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