الطقس:ارتفاع الحرارة

توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم السبت، غائماً جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً الى صافية وباردة نسبياً في المرتفعات الجبلية ولطيفة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

واشارت الى ان الجو يكون يوم غد الاحد، غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام، والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الاثنين المقبل صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

اما يوم الثلاثاء المقبل فيكون الجو غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.