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الصليب الأحمر يقدم مساعدات طبية و جراحية عاجلة لوزارة الصحة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 22:58 - 30 مارس 2018
الصليب الاحمر الصليب الاحمر
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قالت الناطقة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، سهير زقوت إن اللجنة استجابت لمناشدات وزارة الصحة الفلسطينية عبر التبرع بمستلزمات طبية و جراحية، و مستهلكات طبية عاجلة، لكي تساهم في مساعدة الطواقم الطبية أمام هذا العدد من الجرحى.

و أضافت زقوت في تصريح لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" مساء الجمعة أن اللجنة على تواصل مع السلطات و مقدمي الخدمات الصحية في مناطق الاحداث، لمتابعة الأوضاع الانسانية، كما  تقوم بمراقبة الأوضاع في قطاع غزة عن قرب.

و أشارت إلى ان "اللجنة الدولية رافقت الشعب الفلسطيني عبر الخمسين عاما الماضية و ما زلنا ملتزمين بتخفيف التبعات الانسانية المترتبة على الأوضاع الحالية".

و أكدت أنه من المحزن أن نرى هذه التكلفة الانسانية التي دفعتها غزة اليوم.

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