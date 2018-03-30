‏الرئيس عباس: رسالة شعبنا اليوم أثبتت أن أي مشاريع تصفوية للقضية لن تمر

حمل الرئيس محمود عباس سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أرواح الشهداء الذين ارتقوا اليوم، والجرحى، بنيران جيش الاحتلال، في مواجهة المظاهرات السلمية الشعبية التي خرجت لإحياء هذه الذكرى وللتمسك بحقها في تقرير المصير كباقي شعوب العالم، مؤكداً أن رسالة شعبنا اليوم أثبتت أن أي مشاريع تصفوية للقضية لن تمر.

وطالب الرئيس، في كلمته مساء اليوم الجمعة، الأمم المتحدة بالعمل الفوري على توفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني الأعزل أمام هذا العدوان اليومي المستمر والمتصاعد.

وقال "إن سقوط هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى في مظاهرات شعبية سلمية، يؤكد وجوب تدخل المجتمع الدولي لتوفير الحماية لشعبنا الفلسطيني الأعزل".