15 شهيداً و أكثر من 1400 إصابة حصيلة اليوم الأول لمسيرة العودة الكبرى

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن حصيلة الشهداء في اليوم الأول لمسيرة العودة الكبرى اليوم الجمعة بلغ 15 شهيداً، و أكثر من 1416 إصابة.

و قال الناطق باسم وزارة الصحة د. أشرف القدرة: "أن ارتفاع عدد الشهداء و الجرحى يؤكد ان الاحتلال الصهيوني لا يأبه بالقانون الدولي الانساني و اتفاقية جنييف الرابعة بتعمده في استهداف التجمعات السلمية في المناطق الشرقية لقطاع غزة و الاستمرار في سياسة القنص المباشر بالأعيرة النارية و المتفجرة بحق المدنيين العزل من الاطفال و النساء و المسنين و الشبان".

و وفقاً لوزارة الصحة فإن الشهداء هم:

محمد كمال النجار عمر وحيد نصر الله ابو سمور امين منصور ابو معمر محمد نعيم ابو عمرو احمد ابراهيم عاشور عودة جهاد احمد فرينة محمود سعدي رحمي عبد الفتاح عبد النبي ابراهيم صلاح أبو شعر عبد القادر مرضي الحواجري ساري وليد ابو عودة، حمدان اسماعيل ابو عمشة جهاد زهير ابو جاموس بادر فائق الصباغ ناجي عب الله أبو حجير ( ٢٥) عام من البريج.

و بدأ الالاف الفلسطينيون اليوم الجمعة الاحتشاد في 6 مناطق رئيسية على الحدود الشرقية لقطاع غزة، للمشاركة بمخيمات مسيرة العودة الكبرى التي تنظمها الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى أراضيهم المحتلة وفق القرار الأممي 194، كسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.