الرئيس عباس يعلن يوم غد السبت يوم حداد وطني على أرواح الشهداء

قرر رئيس السلطة محمود عباس، اعتبار يوم غد السبت، يوم حداد وطني على أرواح الشهداء الذين ارتقوا اليوم خلال المسيرات التي خرجت احياء للذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض الخالد، ودفاعا عن حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة، ودفاعا عن مقدساتهم الإسلامية والمسيحية وعن حقهم في العودة إلى منازلهم وأرضهم التي هجروا منها.

يُشار إلى أن وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت، اليوم الجمعة عن استشهاد 14 مواطناً، واصابة حوالي 1100 خلال اعتداء قوات الاحتلال على المشاركين بمسيرات العودة الكبرى.

كما أصيب العشرات من المواطنين بجراح مختلفة في مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة بعد مواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات الاحتلال.