تركيا تدين استخدام "إسرائيل" القوة المفرطة ضد متظاهرين فلسطينيين

أدانت وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، بشدة، استخدام قوات الاحتلال القوة المفرطة ضد الفلسطينيين المشاركين بمظاهرات سلمية في قطاع غزّة، بمناسبة إحياء ذكرى “يوم الأرض”.

وأعربت الخارجية التركية في بيان، عن قلقها الكبير من وقوع خسائر بشرية جراء تدخل قوات الأمن الإسرائيلية.

وأكد البيان ضرورة وضع "إسرائيل" على وجه السرعة حدًا لاستخدام القوة التي ستزيد من حالة التوتر في المنطقة.

ودعت الخارجية التركية، المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته من أجل تخلي إسرائيل عن موقفها العدواني.

وأضافت “ندين بشدة استخدام إسرائيل القوة المفرطة ضد الفلسطينيين المشاركين في مظاهرات سلمية اليوم بقطاع غزة”.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد دعت لخروج مسيرات حاشدة في مختلف المدن والبلدات والاشتباك مع الجيش الإسرائيلي في مواقع التماس، بمناسبة ذكرى “يوم الأرض”.