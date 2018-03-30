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دحلان: لا أحد يستطيع كبح عشرات الآلاف قرروا كسر جدران الخزان

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:10 - 30 مارس 2018
النائب محمد دحلان النائب محمد دحلان
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قال النائب محمد دحلان اليوم الجمعة إن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي وغيره من قادة الاحتلال يدركون جيدًا بأن غزة لن تستسلم للمخططات المشتركة بين "تل أبيب وسلطات رام الله" لخنق غزة وتدمير الحياة الآدمية فيها.

وأضاف دحلان في منشور على حسابه في فيسبوك: "ربما ما لا يدركه شركاء المخطط ومنهم ليبرمان هو أن لا أحد يملك أو يستطيع كبح عشرات الآلاف من البشر قرروا كسر جدران الخزان بعد أن تجاهلهم الجميع واستخف بقدراتهم الخارقة".

وشدد على أن كلام ليبرمان وغيره من المسؤولين الإسرائيليين مهد لهذا الحجم من الدماء التي سالت في غزة اليوم نتيجة استخدام القوة العسكرية الإسرائيلية المفرطة والواهمة في مواجهة متظاهرين فلسطينيين سلميين عزل من أي سلاح سوى إيمانهم المطلق بحقوقهم العادلة والمشروعة حقهم في العودة، وحقهم في الحياة".

وتوافد الآلاف من أبناء شعبنا منذ صباح اليوم إلى مخيمات العودة في خمسة نقاط قرب السياج الأمني الفاصل بين قطاع غزة وأراضينا المحتلة عام 1948، للمشاركة فعاليات مسيرة العودة الكبرى.

 

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