الهيئة الوطنية لمسيرة العودة: تضحيات يوم الأرض أسقطت ما يسمى بـ"صفقة القرن"





أعلن أ. خالد البطش، عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، عن انتهاء فعاليات اليوم الأول من مسيرة العودة الكبرى.



ونعى البطش في مؤتمر صحفي في نهاية اليوم الأول لمسيرة العودة الكبرى حدود من الشهداء والجرحى حول حق العودة، ورفض الوطن البديل وعلى أهمية كسر الحصار على قطاع غزة".



ودعا البطش لجعل يوم غدٍ السبت، يوماً لمؤازرة أهالي الشهداء والجرحى، موجهاً التحية إلى أبناء الشعب الفلسطيني، الذين لبوا نداء الواجب، معلناً أن اليوم هو البداية وسيتواصل الاعتصام والتظاهر.



كما ودعا البطش، أهالي الضفة الغربية والقدس والشتات للانتفاض في وجه الاحتلال.



وطالبت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة الجامعة العربية والأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في انتهاكات الاحتلال ضد المدنيين العزل



كما وحييت الهيئة كل من لبى "نداء الواجب" داعيةً اهل الضفة والقدس والشتات للانتفاض في وجه الاحتلال لتحرير كامل تراب فلسطين.

وبدأ آلاف المواطنين الفلسطينيين، صباح الجمعة، بالتوافد إلى المناطق القريبة من الشريط الحدودي في الجهة الشرقية من قطاع غزة، للمشاركة في "مسيرة العودة" التي انطلقت اليوم إحياء لذكرى "يوم الأرض".