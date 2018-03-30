"السخيف حازان" يواصل عروضه المنحطة أمام جماهير غزة الصامدة

في حين يتجرع اهالي قطاع غزة الشهادة لاجل الارض، وخروجهم نساء واطفال ورضّع ورجال في مسيرات سلمية تجاه الشريط الحدودي مع اسرائيل غير آبهين بالذخيرة الحية ولا الحشودات العسكرية والدبابات والطائرات والاسلحة.... توجه عضو الكنيست الاسرائيلي المتطرف ارون حازان الى الحدود لدعم "صمود" جنوده بـ"الشيبس" والكولا والعصير..

يبدو ان حزان يظن ان الشيبس والكولا اقوى من صمود اهالي غزة المتسلحين بالعزة والكرامة والصمود مدنيين امام آلة المحتل.

فتفاخر حزان على صفحته على "تويتر" وغرّد بمنشورات تحوي صورا لاكياس "شيبس" وكولا وعصائر للجنود، في حين ينشر الفلسطينيون في غزة صور ابنائهم الشهداء والجرحى بصمود يفوق صمود الحشود العسكرية.

وبدأ آلاف المواطنين الفلسطينيين، صباح الجمعة، بالتوافد إلى المناطق القريبة من الشريط الحدودي في الجهة الشرقية من قطاع غزة، للمشاركة في "مسيرة العودة" التي انطلقت اليوم إحياء لذكرى "يوم الأرض".