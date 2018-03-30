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يعكس المأزق الامني للاحتلال

طفلة غزية 7 سنوات تُربك قوة إسرائيلية بأكملها!

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:40 - 30 مارس 2018
جنود الاحتلال جنود الاحتلال
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في صورة تعكس حجم الإرباك الأمني لقوات الاحتلال الإسرائيلي، احتشدت قوة إسرائيلية خاصة قرب نقطة من السياج بزعم محاولة شاب اجتياز السياج الفاصل بهدف التسلل، ونشروا نبأ اعتقاله، حتى تبين فيما بعد واعترف جيش الاحتلال ان الذي حاول الاقتراب من السياج وأربك الجنود بعتادهم هي طفلة 7 سنوات كانت برفقة عائلتها تشارك بمسيرة العودة.

وليبرر الاحتلال فشله، اتهم المقاومة بإرسال النساء والاطفال الى السياج الفاصل، علما ان مسيرات العودة الكبرى في قطاع غزة تجاه السياج هي سلمية بمشاركة العائلات كافة رجال ونساء واطفال.

وبدأ آلاف المواطنين الفلسطينيين، صباح الجمعة، بالتوافد إلى المناطق القريبة من الشريط الحدودي في الجهة الشرقية من قطاع غزة، للمشاركة في "مسيرة العودة" التي انطلقت اليوم إحياء لذكرى "يوم الأرض".

 

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