5 اصابات بالرصاص الحي في النبي صالح ودير نظام

أُصيب 5 شبان بالرصاص الحي، فضلا عن اصابة العشرات بالاختناق الشديد جراء استنشاق كميات كبيرة من الغاز السام، اليوم الجمعة، في المواجهات العنيفة التي اندلعت في قرية النبي صالح، شمال رام الله.

وفي توأمها قرية دير نظام الملاصقة، اصيب شابين بالرصاص الحي خلال المواجهات العنيفة التي اندلعت بالقرب من مستعمرة "حلاميش"، المقامة على أراضي القرية.

واندلعت مواجهات عنيفة جدا في قرية النبي صالح، وهاجم الشبان قوات الاحتلال بالححارة وامطروهم بها.

واطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام وقنابل الصوت بكثافة غير عادية.

وفي قرية دير نظام، القى الشبان الحجارة بغزارة على جنود الاحتلال الذين يحرسون مستوطنة "حلاميش"، بعد ان أطلق الجنود قنابل الغاز نحو المدنيين.

وألقى الشبان الحجارة نحو الجنود، وأبعدوهم عن جدار المستوطنة، وأطلق الجنود الرصاص الحي بكثافة نحو الشبان فأصاب اثنين منهم.