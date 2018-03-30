إصابة ثلاثة صحفيين برصاص الاحتلال خلال تغطيتهم فعاليات مسيرة العودة

أُصيب ثلاثة صحفيين، ظهر اليوم الجمعة، برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال تغطية فعاليات مسيرات العودة الكبرى شرق قطاع غزة

وأفاد مراسلنا ان المصورين الصحفيين أحمد معمر وأحمد قفة اصيبا برصاص القناصة الإسرائيليين شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة.

في السياق، أصيب الصحفي محمد جودة خلال تغطيته فعاليات مسيرات يوم الأرض والعودة وسط القطاع.

وأشارت المصادر إلى أن الصحفي جودة أصيب بقنبلة غاز، وتم إسعافه بشكل فوري من قبل الطاقم الطبي المتواجد بالمكان.

وفي الخليل، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في منطقة باب الزاوية وسط المدينة، حيث استهدفت الصحفيين بالرصاص الحي.

وبدأ آلاف المواطنين الفلسطينيين، صباح الجمعة، بالتوافد إلى المناطق القريبة من الشريط الحدودي في الجهة الشرقية من قطاع غزة، للمشاركة في "مسيرة العودة" التي انطلقت اليوم إحياء لذكرى "يوم الأرض".







