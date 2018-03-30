خطيب "الأقصى": قرارات الاحتلال الخاصة بالأقصى باطلة ومرفوضة

قال الشيخ محمد سليم محمد علي، في خطبة الجمعة بالمسجد الأقصى المبارك، إن "كل الاجراءات والقرارات الصادرة عن محاكم الاحتلال بالسماح للمستوطنين بالمس بالمسجد الأقصى وما حوله، قرارات باطلة ومرفوضة ولا نعترف بها ولن نرضاها".

وحذر من عواقب هذه الإجراءات. وشدد على "أن المسجد الأقصى المبارك داخله وخارجه وما حوله هو للمسلمين وحدهم".

ودعا المواطنين إلى شد الرحال دائما إلى المسجد الأقصى المبارك، والصلاة اليومية فيه والرباط برحابه الطاهرة.

وقال: "الأرض التي أكرمنا الله تعالى بالرباط فيها تدعونا إلى الترابط والتعاضد والتعاون على كافة المستويات، لنكن يداً واحدة".