ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

10 Menu
  1. الرئيسية
  2. القدس
  3. عرض الخبر
الاتصالات

خطيب "الأقصى": قرارات الاحتلال الخاصة بالأقصى باطلة ومرفوضة

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 16:34 - 30 مارس 2018
قوات الاحتلال تقتحم الاقصى قوات الاحتلال تقتحم الاقصى
مشاركة

قال الشيخ محمد سليم محمد علي، في خطبة الجمعة بالمسجد الأقصى المبارك، إن "كل الاجراءات والقرارات الصادرة عن محاكم الاحتلال بالسماح للمستوطنين بالمس بالمسجد الأقصى وما حوله، قرارات باطلة ومرفوضة ولا نعترف بها ولن نرضاها".

وحذر من عواقب هذه الإجراءات. وشدد على "أن المسجد الأقصى المبارك داخله وخارجه وما حوله هو للمسلمين وحدهم".

ودعا المواطنين إلى شد الرحال دائما إلى المسجد الأقصى المبارك، والصلاة اليومية فيه والرباط برحابه الطاهرة.

وقال: "الأرض التي أكرمنا الله تعالى بالرباط فيها تدعونا إلى الترابط والتعاضد والتعاون على كافة المستويات، لنكن يداً واحدة".

 

متعلقات

البث المباشر