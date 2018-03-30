الصحة تناشد لتوفير الأدوية والتبرع بالدم لمشافي قطاع غزة شئون فلسطينية

ناشدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة الجهات المسؤولة بضرورة دعم مخازن الوزارة في ظل تزايد أعداد الشهداء والجرحى الناجم عن الأحداث الجارية.

ودعت الوزارة على لسان المتحدث باسمها أشرف القدرة الجهات المانحة والمجتمع الدولي إلى ضرورة توفير الأدوية والمستهلكات الخاصة بأقسام الطوارئ والعمليات والعناية المركزة بشكل عاجل.

وبدأ آلاف المواطنين الفلسطينيين، صباح الجمعة، بالتوافد إلى المناطق القريبة من الشريط الحدودي في الجهة الشرقية من قطاع غزة، للمشاركة في "مسيرة العودة" التي انطلقت اليوم إحياء لذكرى "يوم الأرض".