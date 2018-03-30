عشرات الجرحى في مواجهات مع الاحتلال بالضفة المحتلة



أصيب عشرات الشبان الفلسطينيين، ظهر اليوم الجمعة، بجراح متفاوتة في المواجهات الدائرة في أكثر من مدينة في الضفة المحتلة.

وأُصيب شابان فلسطينيان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال المواجهات الدائرة في رام االله في جمعة الغضب.

وذكرت المصادر الطبية بأن إصابتين نقلتا الى مجمع فلسطين الطبي برام الله لتلقي العلاج.

وفي البيرة، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي على حاجز بيت ايل شمال البيرة في الضفة الغربية المحتلة.

وفي نابلس، أصيب 27 مواطناً في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قصرة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

في السياق، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية المزرعة الغربية شمال رام الله عقب أداء الأهالي صلاة الجمعة على الأراضي المهددة بالمصادرة.

