قادة الاحتلال يشرفون على عمليات الجيش على حدود القطاع

قالت وسائل اعلام عبرية، إن قادة جيش الاحتلال متواجدون منذ ساعات الصباح على الحدود مع قطاع غزة، ويقومون بتوجيه القوات في الوقت الذي بدأت فيه وسائل الإعلام العبرية بتغطيات مباشرة من الحدود.

ونشر الجيش صورة تجمع كلاً من قائد المنطقة الجنوبية ايال زامير، ورئيس شعبة التخطيط والعمليات في الجيش نيتسان ألون، بالإضافة لمنسق شؤون المناطق بولي مردخاي على الحدود مع القطاع، وهم يتفقدون استعدادات الجيش لأي طارئ أو حدث شاذ.

وكانت قوات الاحتلال أعلنت كافة المناطق المتاخمة لحدود قطاع غزة منطقة "عسكرية مغلقة".

وكان الجيش أعلن إغلاقًا شاملاً على الضفة الغربية وقطاع غزة ابتداءً من مساء أمس الخميس ولمدة أسبوع لمحاولة تطويق "مسيرات العودة"، وسط إجراءات أمنية مشددة.

يشار الى أن عشرات آلاف المواطنين توافدوا منذ ساعات الصباح صوب نقاط التماس على حدود القطاع ضمن مسيرات العودة الكبرى التي انطلقت في يوم الأرض.