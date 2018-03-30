السنوار: الشعب الفلسطيني يُدشن مرحلة جديدة من النضال على طريق التحرير

دعا رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار مُحاصري الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لإعادة حساباتهم والتقاط رسالة مسيرة العودة الكبرى.

وقال السنوار خلال مشاركته في مسيرة العودة شرق جباليا شمال القطاع: "إن مسيرة العودة ستستمر، ولن تتوقف حتى ننطلق في اللحظة الحاسمة التي نقتلع فيها هذه الحدود الزائلة".

وأضاف قائد حماس أن الشعب الفلسطيني يُدشن اليوم مرحلة جديدة من نضاله وكفاحه الوطني على طريق التحرير والعودة، مشيرًا إلى أن مسيرة العودة تصوب المسار، وتؤكد أنه لا يمكن التفريط والتنازل عن أي ذرة تراب من فلسطين.

وبدأ آلاف المواطنين الفلسطينيين، صباح الجمعة، بالتوافد إلى المناطق القريبة من الشريط الحدودي في الجهة الشرقية من قطاع غزة، للمشاركة في "مسيرة العودة" التي تنطلق اليوم إحياء لذكرى "يوم الأرض".

وتخشى سلطات الاحتلال الإسرائيلية من تفجر الأوضاع الميدانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة المقرّر لها أن تشهد اليوم فعاليات شعبية إحياء لذكرى "يوم الأرض"، من ضمنها "مسيرة العودة"؛ حيث قرّر جيش الاحتلال نشر قوات عسكرية إضافية ووحدات من القناصة على حدود القطاع لقمع المشاركين في المسيرة.