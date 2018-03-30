يديعوت تكتب بالعربية لأول مرة وتتوسل الفلسطينيين عدم اقتلاع كيانهم

في خطوة غير مسبوقة تعكس حجم الارباك الإسرائيلي، نشرت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية مقالة باللغتين العبرية والعربية عن مسيرة العودة الكبرى، تتوسل فيها الفلسطينيين لعدم الزحف تجاه السياج الحدود الفاصل .

وناشد الكاتب اليميني في الصحيفة بن درور يميني الفلسطينيين لعدم المشاركة في المسيرة وعدم الاقتراب من الحدود، وهو أمر يعكس حالة الرعب الذي تعيشه إسرائيل، لاسيما مع هروب آلاف المستوطنين من البلدات الإسرائيلية المحاذية لغزة إلى وسط فلسطين المحتلة.

في السياق حذر وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان باللغة العربية على حسابه في "تويتر" الفلسطينيين من مغبة الاقتراب من الحدود، في ظل فقدانهم أي خيارات للتعامل مع المسيرة التي وصفوها بالمأزق الذي يهدد وجود الكيان.

وبدأ آلاف المواطنين الفلسطينيين، صباح الجمعة، بالتوافد إلى المناطق القريبة من الشريط الحدودي في الجهة الشرقية من قطاع غزة، للمشاركة في "مسيرة العودة" التي تنطلق اليوم إحياء لذكرى "يوم الأرض".