الإذاعة العبرية: نتنياهو رفض عرضا روسيا بعقد قمة سياسية مع عباس

ذكرت إذاعة "كان" الإخبارية العبرية، أن رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو رفض اقتراحا روسيا بعقد قمة سياسية بمشاركة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وأفادت الإذاعة على موقعها الإلكتروني، الجمعة، بأن روسيا عرضت استضافة اجتماع القمة في موسكو، أو عقده في أي مكان آخر في حال موافقة الجانبين "الإسرائيلي" والفلسطيني على المقترح.

وقالت إن موسكو أطلعت عباس ونتنياهو على مبادرتها المقترحة، مشيرة إلى أن الأخير وافق في البداية، مشترطاً عقد القمة السياسية "دون شروط مسبقة"، غير أنه سرعان ما تراجع عن موقفه ورفض الاجتماع.

وأضافت أن رئيس السلطة الفلسطينية رد بالإيجاب على المقترح الروسي الذي تعرقل برفض نتنياهو.

وبحسب الإذاعة العبرية؛ فإن المبادرة الروسية لا تزال قائمة؛ حيث أثيرت آخر مرة خلال اجتماع عقد مؤخراً بين ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي والسفير "الإسرائيلي" في موسكو غاري كورين.

يذكر أن المفاوضات السياسية بين السلطة الفلسطينية وتل أبيب، قد توقفت نهاية آذار/ مارس عام 2014، بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية دون تحقيق تقدم لحل الصراع الممتد بين الجانبين منذ عدة عقود.

وأكد قادة السلطة الفلسطينية مرارًا استعدادهم للعودة للمفاوضات مع "إسرائيل"، مطالبين بوقف الاستيطان والالتزام بحل الدولتين وفق الحدود المحتلة عام 1967، وأن لا تكون المفاوضات مفتوحة الوقت والأجندة ودون مرجعية.

وفي المقابل، فإن "إسرائيل" ترفض بشدة مطالب وقف الاستيطان وتشترط موافقة الفلسطينيين على يهودية الدولة، وعلى أن تحظى بالسيادة الأمنية الكاملة على الأراضي الفلسطينية.