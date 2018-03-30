9 شهداء وأكثر من 1100 إصابة ومشاركة عشرات الآلاف بمسيرة العودة على حدود غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة عن استشهاد 9 مواطنين، واصابة حوالي 1100 خلال اعتداء قوات الاحتلال على المشاركين بمسيرات العودة الكبرى.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، أن اجمالي الاحداث الميدانية شرق قطاع غزة، هي 9 شهداء، وعشرات الإصابات بجراح متفاوتة.

وأضاف القدرة، أن الشهداء، "محمد كمال النجار، وحيد نصر الله أبو سمور، محمود أبو معمر، ومحمد أبو عمر، أحمد إبراهيم عودة، أياد عبد العال، جهاد فرينة".

ويواصل الالاف الفلسطينيون الاحتشاد في 6 مناطق رئيسية على الحدود الشرقية لقطاع غزة، للمشاركة بمخيمات مسيرة العودة الكبرى التي تنظمها الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى أراضيهم المحتلة وفق القرار الأممي 194، كسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.

وفي وقت سابق صباح اليوم، استشهد مزارع فلسطيني وأصيب أخر في قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف جنوب قطاع غزة بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وقالت المصادر إن الشهيد يبلغ (27 عاما) وقضى جراء استهداف مدفعي إسرائيلي شرق خان يونس جنوب القطاع، مضيفة أن الحادثة أسفر عن إصابة أخر بجروح متوسطة.

وبدأ آلاف المواطنين الفلسطينيين، صباح الجمعة، بالتوافد إلى المناطق القريبة من الشريط الحدودي في الجهة الشرقية من قطاع غزة، للمشاركة في "مسيرة العودة" التي انطلقت اليوم إحياء لذكرى "يوم الأرض".

وتخشى سلطات الاحتلال الإسرائيلية من تفجر الأوضاع الميدانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة المقرّر لها أن تشهد اليوم فعاليات شعبية إحياء لذكرى "يوم الأرض"، من ضمنها "مسيرة العودة"؛ حيث قرّر جيش الاحتلال نشر قوات عسكرية إضافية ووحدات من القناصة على حدود القطاع لقمع المشاركين في المسيرة.

الشهداء هم :

الشهيد: محمد كمال النجار (25 عام) شرق جباليا

الشهيد: عمروحيد ابوسمور(27 عام) خانيونس

الشهيد: محمود معمر (38عام) رفح

الشهيد: محمد ابوعمر (22عام) الشجاعية

الشهيد: احمد ابوعودة (19عام) معسكر الشاطئ

الشهيد: جهاد فرينه (33عام) شرق غزة

الشهيد: محمود سعدي رحمي شرق غزة

الشهيد: عبدالفتاح بهجت عبدالنبي شرق بيت لاهيا

الشهيد: ابراهيم صلاح ابو شعر شرق رفح

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