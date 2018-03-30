هنية: غزة اليوم تكتب تاريخ شعبنا وقضيته من جديد وتصفع ترامب وصفقته والمتآمرين معه

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يخرج اليوم عن بكرة أبيه في مسيرة العودة ليرد على أولئك الذين يقولون أن الكبار يموتون والصغار ينسون، أنهم كباراً وصغاراً وأجداداً وأحفاداً يعزفون على أوتار العودة.

وأضاف في كلمة له من خيمة على حدود غزة، أن الكبار والصغار والاجداد والاحفاد والرجال والنساء يعزفون على أوتار العودة لكل فلسطين، ولا تنازل ولا تفريط ولا اعتراف بالكيان الصهيوني على شبر واحد من أرض فلسطين المباركة.

وأكد أن اليوم بهذه الحشود الغفيرة نكتب تاريخ شعبنا وقضيتنا، ونؤكد لترامب ولصفقته الهابطة ولكل من يقف مع هذه الصفقة التآمرية، "لاتنازل عن القدس ولا بديل عن فلسطين ولا حل إلا بالعودة.

واكد على أن القدس لنا ولأجيالنا المتعاقبة ولا حل إلا بالعودة ولا تنازل ولا بديل عن فلسطين.

وأكد أن شعبنا اليوم يخرج اليوم عن بكرة ابيه ليتوحد في خندق الثوابت وعلى رأسها حق العودة، وموحد في خندق القدس وفي مواجهة الصفقات المشبوهة.

وأكد أن هذه المسيرة هي البداية للعودة إلى كل أرض فلسطين، وحث الجماهير على السير والمضي قدماً بكل شموخ وكبرياء، لأنهم العظماء في زمن الذل والهزيمة، وحتماً لمنتصرون في زمن الهبوط.