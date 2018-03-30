3 إصابات برصاص الاحتلال إحداها خطيرة على حدود القطاع

أصيب صباح اليوم، ثلاثة مواطنين بجراح مختلفة جراء اطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي نيران أسلحته تجاه الشبان المشاركين في مسيرة العودة على طول الشريط الحدودي للقطاع.

وأفاد مراسلنا، أن قوات الاحتلال أطلقت نيرانها منذ ساعات الصباح على المواطنين المشاركين في مسيرة العودة، ما أدى إلى إصابة مواطن شرق رفح، وآخر شرق البريج، وثالث شرق جباليا.

وأكد أن الشاب الذي أصيب شرق جباليا، وصفت إصابته بالخطيرة جراء اصابته بعيار ناري في الرأس.

يشار إلى أن جيش الاحتلال أعلن حالة الاستنفار الكبرى على طول الحدود لغزة ، وتوعد بقمع المسيرة السلمية الذي يشارك فيها الكل الفلسطيني للتأكيد على حق العودة.