مئات الآلاف يتوافدون للحدود للمشاركة في مسيرة العودة والاحتلال يستهدف54 شاباً بالرصاص

أصيب اليوم 54 شاباً برصاص الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة، جراء قيام جنود الاحتلال بإطلاق النار على المشاركين في مسيرة العودة التي يشارك فيها مئات الآلاف من المواطنين.

وأفاد مراسلنا، أن قوات الاحتلال أطلقت نيرانها منذ ساعات الصباح على المواطنين المشاركين في مسيرة العودة، ما أدى إلى إصابة 54 شاباً، وصفت حالة بعضهم بالخطيرة، شرق جباليا والبريج وغزة وخانيونس ورفح.

يشار إلى أن جيش الاحتلال أعلن حالة الاستنفار الكبرى على طول الحدود لغزة، وتوعد بقمع المسيرة السلمية الذي يشارك فيها الكل الفلسطيني للتأكيد على حق العودة.

في سياق متصل توافد مئات آلاف المواطنين في شتى محافظات قطاع غزة إلى المناطق الحدودية للمشاركة في مسيرة العودة، يتقدمهم قيادات الفصائل الفلسطينية.

وأفاد مراسلنا، أن عائلات بأكملها رجالاً وشيوخاً ونساءً وأطفالاً وصلوا الخيام التي تم تجهيزها من قبل لجنة مسيرة العودة، للتأكيد على حقهم في العودة إلى بلادهم التي تم تهجيرهم منها قسراً قبل سبعين عاماً.

وأكد القائمون على المسيرة بأنها تأخذ الطابع السلمي وتهدف لإيصال رسالة للعالم بتمسك الفلسطينيين بحقهم في العودة وأن محاولات شطب هذا الحق لن يكتب لها النجاح.