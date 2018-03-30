مبعوث ترامب يهاجم حماس ومسيرات العودة

شن مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، هجومًا على حركة حماس ومسيرات العودة المخطط لها في قطاع غزة اليوم الجمعة.

وكتب غرينبلات في تغريدة على تويتر إن حركة حماس تشجع "مسيرة عدائية" على الحدود بين "إسرائيل" وقطاع غزة.

وأضاف أنه على حركة حماس أن تتركز في التحسينات الضرورة لحياة الفلسطينيين في قطاع غزة، بدلاً من "التحريض على العنف ضد إسرائيل"، وفقا له.

وادعى أن التحريض ضد "إسرائيل" يفاقم المصاعب ويضعف احتمالات التوصل إلى اتفاق سلام. بحسبه.

الجدير ذكره، أن اللجنة الوطنية العليا التي تشرف على المسيرة أكدت على سلمية المسيرة لرفع الصوت عالياً والتأكيد على التمسك بحق العودة.

ويستعد المواطنون في قطاع غزة منذ ساعات الفجر إلى الزحف شيباً وشباباً للمشاركة بفعالية في مسيرة العودة الكبرى التي تصادف الذكرى 42 ليوم الأرض، بشكل سلمي للتأكيد على حق العودة والتمسك به وعدم التفريط به مهما كبرت المؤامرات التي تحاول شطبه.