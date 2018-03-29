نصائح على الطريق.. "سوشلجية" غزة يستعدون للزحف الأكبر نحو فلسطين

يواصل الفلسطينيون في قطاع غزة استعداداتهم للمشاركة بمسيرة العودة الكبرى شرق قطاع غزة يوم غد الجمعة على طول الشريط الحدودي، وضمن الاستعدادات يتجهز المُدونون ونشطاء الإعلام الجديد للمشاركة الفاعلة من خلال التدوين والتوثيق.

ويحرص المدونون وفرق الإعلام الجديد على التحشيد لمسيرة العودة الكبرى من خلال منشوراتهم التي تحوي مقاطع فيديو، والصور، والرسومات، كما وحرصت الهيئة العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار على توفير "نت" في نقاط تجمع الجماهير كي يتمكن الإعلاميون ونشطاء الاعلام الجديد من بث رسائلهم.

ناشطان في الإعلام الاجتماعي بثوا عبر صفحاتهم سلسلة من النصائح الميدانية السريعة للمدونين ونشطاء الإعلام الجديد في كيفية التعاطي مع الحدث الكبير، وايصال رسائل المسيرة إلى العالم أجمع بكل يسر ووضوح.

استشاري الإعلام الاجتماعي خالد صافي شدد على أهمية "السويشال ميديا" في تغطية فعالية مسيرة العودة الكبرى، مؤكداً أن "إسرائيل" تخشى قوة الاعلام الجديد، أكثر من الاعلام التقليدي، لتأثيره الكبير في الرأي العام.

وأوضح صافي في مقال بعنوان "كسوشلجي شو لازم تعمل عشان مسيرة العودة الكبرى؟" أن قوة الاعلام الجديد تنبع من الرسائل الشخصية العفوية والمباشرة التي تلقى متابعة واسعة وثقة عالية من المتابعين للمدونين، إضافة إلى التوثيق السريع للأحداث الميدانية.

وتوجه صافي بسلسلة من النصائح للمدونين ونشطاء التواصل الاجتماعي، أولها ضرورة التعرف على اهداف المسيرة، وفكرتها، ومبادئها، وعدم التشويش على المسيرة من خلال نقل بعض الصغائر والسلبيات.

وثاني نصائح استشاري الاعلام الاجتماعي تمثلت في الإعداد الجيد للوجستيات التغطية، والتجهيز الجيد للمعدات التي يحتاجها الناشط للتغطية على أكمل وجه.

ونصح صافي نشطاء مواقع التواصل بضرورة تجهيز الكاميرا، والعدسات، والهاتف الذكي، وهاتف عادي للتواصل السريع، وجهاز الكمبيوتر، وبطاريات خارجية، وكابل كهرباء، والشاحن، والوصلات، والتحويلات، وجلب شرائح انترنت قوية.

ودعا إلى البث، والنشر، والتغريد، والتصوير، والتدوين، دون توقف، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى تتطلب توصف للمتابعين عن المسيرة، وأهدافها، ومبادئها، وفكرتها، مع ضرورة وصف الصور والأماكن والفيديوهات التي يتم عرضها.

ولفت إلى أهمية التشبّيك مع أصحاب حسابات قوية، والصفحات المؤثرة، والقنوات الفضائية، ووكالات الأنباء لمدهم بالمعلومات، مشيراً إلى أهمية الرد والتواصل السريع مع المتابعين، والاهتمام بتعليقاتهم لوضعهم في قلب المسيرة.

ودعا إلى الاهتمام بنشر كل ما يتعلق بالمسيرة من الناحية التي تخدم فكرتها، مع ضرورة الابتعاد قدر الإمكان عن نشر أي مظاهر أو مصطلحات سلبية تؤثر على المسيرة، وفكرتها، وأهدافها، مع أهمية التركيز على تحضر المشاركين، وسلمية المسيرة.

من جانبه، شدد الناشط والمدون يحيى حلس على أهمية دعم مسيرة العودة الكبرى عبر السوشال ميديا، كونه متابعٌ أكثر من الإعلام التقليدي لأسبابٍ عديدة، أبرزها تغطية الأحداث بشكل أسرع من الإعلام التقليدي، وكونه قائم على التفاعلية.

ودعا حلس الشباب المدونين إلى استخدام جميع وسائل الإعلام الجديد خاصة موقع "سناب شات" كونه يعطي ميزة الصوت والصورة المباشرة، ويجعل المتابع في قلب الحدث.

كما، ودعا حلس النشطاء إلى التغريد والنشر مع وضع هاشتاج #مسيرة_العودة_الكبرى، لتحقيق أكبر قدر من التفاعل ولكي يحظى بمتابعة أكبر.

وأشار حلس إلى أهمية تعزيز رسالة وفكرة المسيرة المتمثلة بمطالبة الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم التي هجروا منها، والتركيز على سلميتها، وعدم نشر أي رسالة من شأنها إظهار سلبيات المسيرة.